Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a marcat doua goluri in turul șaisprezecimilor de finala din Europa League dintre Rangers și Braga, scor 3-2. La partida de pe Ibrox Park a asistat și familia fotbalistului. Imaginile cu Gica Hagi vizibil emoționat de reușitele lui Ianis au facut inconjurul planetei, dar nu a…

- PUTETI VEDEA VIDEO CU GOLURILE >>> AICI Ianis Hagi a fost eroul lui Rangers in meciul cu portughezii de la Braga! Romanul a reusit o dubla care a adus revenirea de poveste a scotienilor. Oaspetii aveau 2-0 in minutul 67, dar au parasit terenul invinsi!Ianis Hagi a avut o seara de vis pe Ibrox Park.…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 3-2, joi seara, pe Ibrox Park, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Mijlocasul ofensiv a fost eroul echipei scotiene, care a…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a contribuit decisiv la victoria obtinuta, joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, in fata formatiei Sporting Braga, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa, meci la care oaspetii au condus cu 2-0.Ianis Hagi a inscris doua goluri,…

- Glasgow Rangers a revenit spectaculos în fața celor de la Braga, pe teren propriu, dupa ce a fost condusa cu 2-0, în prima manșa a 16-imilor Europa League. Ianis Hagi a fost omul meciului, reușind sa înscrie doua goluri pentru formația din Scoția.Braga a condus cu 2-0 grație golurilor…

- Ianis Hagi a adus victoria lui Rangers cu Braga, 3-2, cu o „dubla” de senzație in minutele 67 și 83. Vezi AICI VIDEO cu golurile! Ianis Hagi (21 de ani) a marcat pentru Glasgow Rangers in meciul din Europa League cu SC Braga, pe Ibrox Park, chiar sub privirile tatalui sau, Gica Hagi.…

- In ziua in care Gheorghe Hagi a implinit 55 de ani, Ianis a marcat primul gol in Scoția. La primul meci ca titular, Ianis Hagi a marcat golul de 2-1 pentru noua sa echipa, Glasgow Rangers, gol ce a adus victoria acestora in meciul cu Hibernian, din campionatul Scoției. Acest gol e cu atat mai... View…

- Pe 4 ianuarie, ziua in care ar fi implinit 74 de ani, cea de-a doua soție a lui Mihai Constantinescu, solista Simona Secrier, a postat pe contul de Facebook un mesaj trist, pentru cel alaturi de care a petrecut clipe de neuitat și peste a carui dispariție nu poate trece.Mihai Constantinescu a murit…