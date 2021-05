Kira Hagi, alături de Michelle Obama într-un serial Netflix Fiica lui Gica Hagi, Kira Hagi, dubleaza vocea personajului Gofre din serialul Netflix adresat in primul rand copiilor, „Gofre si Mochi”. In serial joaca si Michelle Obama, sotia fostului presedinte al SUA Barack Obama. „Dragi parinti sau matusi sau unchi sau bunici, ati aflat de «Gofre si Mochi»? Este un serial pe @netflixro, iar eu stiu de el pentru ca m-am distrat teribil sa dublez vocea lui Gofre. Asa ca nu ma deranjeaza, daca asta e noua mea porecla! E un serial educativ si amuzant si il recomand si adultilor, e bine sa nu uitam sa fim copii!”, a postat Kira Hagi pe Facebook. „Gofre si Mochi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica cea mare a lui Gica Hagi, Kira Hagi, va aparea in același film cu Michelle Obama. Chiar tanara actrița este cea care a facut anunțul. Cariera acesteia la Hollywood incepe sa prinda contur, conform spynews.ro Kira Hagi și Michelle Obama, fosta "Prima Doamna" a Statelor Unite ale Americii,…

- Kira Hagi (25 de ani), fiica lui Gica Hagi, are o noua surpriza pentru pasionații de film. Actrița a anunțat recent ca va dubla vocea unuia dintre persoanjele principale dintr-un serial animat, denumit “Gofre și Mochi”. In serial, care este o producție a platformei de streaming online Netflix si care…

- Kira Hagi, fiica legendarului Gheorghe Hagi, a bifat o noua reușita pe plan profesional. Tanara actrița a dublat vocea unui personaj in același serial animat cu Michelle Obama, soția fostului președinte al Americii, Barack Obama. Kira Hagi, dupa succesul filmului „Martha și George” de pe scena Teatrului…

- Kira Hagi va juca intr-un film Netflix. Fiica jucatorului emblematic al fotbalului romanesc bifeaza o noua performanța artistica. Tanara care a studiat actoria in Statele Unite ale Americii, face parte din echipa unui serial in care joaca și fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama. Este vorba…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce rata de infectare din Capitala a scazut sub 3,5, asta deși in urma cu o luna de zile, valoarea ratei de incidența in oraș era de 6,5. Oficialul de la Guvern și-a exprimat incantarea și le-a transmis mulțumiri cetațenilor din Capitala. De asemenea, Cițu a vorbit…

- Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune „respectarea stricta” a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. „Vedem…

- Municipiul Bacau intra in scenariul roșu. Rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit trei cazuri la mia de locuitori. „Din pacate, Bacaul se alatura si altor orase in care rata de infectare depaseste 3 la mie, dupa Giurgiu, Galati, Drobeta Turnu Severin, Braila, Satu Mare, Sibiu, Calarasi sau…

- Kanal D implineste astazi, de 1 martie, 14 ani de existenta pe piata media din Romania si celebreaza in emisiunile statiei o calatorie impresionanta, de-a lungul careia a oferit milioanelor de telespectatori un spectacol al televiziunii la superlativ, cu formate revolutionare, diversitate, unicitate…