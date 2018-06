K.Iohannis: Un sistem de pensii gestionat preponderent de stat nu este sustenabil

Horoscop weekend 15-17 iunie 2018. Luna în Rac şi în Leu! 3 influenţe mari ale Lunii te marchează!

Luna noua in Gemeni este o Luna noua optimista si pozitiva. Daca ai avut de-a face cu demonii tai in ultimele saptamani, in urmatoarele zile este o perioada buna sa pui punct si sa ai parte de un… [citeste mai departe]