- Klaus Iohannis a avut o sedinsa cu ministrii si prim ministrii pe tema redeschiderii scolilor.In cadrul sedintei s a discutat despre redeschiderea scolilor."Am ajuns in unanimitate la o concluzie: incepand din semestrul 2, din 8 februarie, majoritatea scolilor se vor redeschide asta, evident, in conditiile…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…

- ”La momentul acesta, rata de infectare pentru elevi și cadrele didactice este sub 1%, conform datelor primite de Ministerul Educației de la Direcția de Sanatate Publica. Este important pentru noi toți ca acești copii sa ramana sanatoși, pentru ca sa-și continue educația”, a declarat ministrul Educației,…

- "Masura inchiderii școlilor este luata din 2 motive: un motiv este legat de siguranța copiilor, al doilea este legat de faptul ca foarte mulți copii, in special adolescenți, chiar și daca contracteaza virusul, sunt asimptomatici și ei devin purtatori ai virusului și il transmit fie catre alți colegi,…