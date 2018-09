Stiri pe aceeasi tema

- Ediție cu numarul 12 a Festivalului Internațional de Film KinoFest se desfașoara in patru orașe, București, Cluj, Oradea și Timișoara, aducand in fața publicului 150 de scurtmetraje. Se intampla vineri, 21 septembrie, de la ora 18.30, și dureaza aproape 2 ceasuri. The post Parlez-vous KinoFest? Seara…

- Cu aproape o saptamana inainte de Craft Art TM (17-19 august, Parcul Rozelor, Timișoara), organizatorii de la Clinica de Bere anunța ca evenimentul devine cu intrare libera. Decizia vine dupa ce doi sponsori locali au venit cu o sponsorizare substanțiala. Primul festival internațional de bere artizanala…

- Cinefilii sunt asteptati intre 6 si 12 august in Delta Dunarii, unde vor putea vedea productii din intreaga lume, cu ocazia celei de-a 15-a editii a Festivalului De Film Independent ANONIMUL. Ca in fiecare an, la Sfantu Gheorghe are loc Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, ce propune…

- fața de aceeași perioada din 2017 Potrivit Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive din Romania, cererea companiilor din țara și din strainatate pentru etichetele pe suport reciclabil, liner PET, a crescut cu 300% in primele șase luni ale anului,…

- Potrivit MEN, Andrei Mitrofan, elev al Liceului Teoretic de Informatica din Bucuresti, si-a trecut in palmares medalia de argint. Rezultatul sau a fost secondat de medaliile de bronz obtinute de Silvia Alda (Colegiul National „C.D. Loga" din Timisoara), Elena Diana Gabroveanu (Colegiul National „Fratii…

- Incepe construcția unui nou aeroport in Romania. Dupa Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau București, Brașovul va avea un aeroport internațional.Potrivit unui anunt publicat pe SEAP, autoritatile locale din judetul Brasov au finalizat licitatia pentru aeroportul international Brasov-Ghimbav. Contractul…

- Absolvenții de liceu și de facultate care au trecut cu bine de examenele de bacalureat sau de licența au oportunitatea de a aplica la facultate in strainatate pentru a beneficia de o experiența academica internaționala intr-o universitate de prestigiu și pentru a-și mari șansele dezvoltarii unei cariere…

- Cea de-a sasea editie a fesivalului JazzTM aduce, in premiera in Romania, nume importante din jazzul mondial si artisti romani de referinta, jam session-uri nocturne si un proiect special creat cu ocazia...