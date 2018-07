Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Campioana sezonului trecut in Belgia, Club Brugge, a avut rezultate bune in perioada de pregatire. Noul sezon a inceput cu dreptul, dupa ce Brugge s-a impus cu 2-1 in meciul de Super Cupa, cu Standard Liege. Echipa debuteaza azi in noua ediție a ligii interne,…

- FC Dinamo Bucuresti anunta transferul fotbalistului belgian Kino Delorge la clubul din Stefan cel Mare, informeaza news.ro.Fost component al loturilor nationale U19, U18, U17, U16 si U15 ale Belgiei, Kino Delorge a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina…

- Andrei Radu, la CFR Cluj. CFR Cluj l-a achizitionat pe fundasul stanga Andrei Radu, care a evoluat in sezonul recent incheiat in Cipru, la Aris Limassol. “De ziua sa de nastere, Radu Andrei si-a facut cel mai frumos cadou: a semnat cu echipa campioana a Romaniei. Fundasul lateral este, incepand de azi…

- Fundașul grec Giorgos Katsikas (27 de ani) a semnat prelungirea cu Dinamo București. Dinamo se mișca bine in aceasta pauza competiționala. Dupa ce Jaime Penedo a semnat saptamana trecuta prelungirea pentru inca un sezon, un nou titular și-a dat acordul pentru a ramane sub comanda lui Florin Bratu. Grecul…

- Dinamo București, liderul absolut al play-out-ului Ligii I, va primi astazi de la ora 20:45 in ultima etapa vizita celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe intr-un meci care va fi transmis in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look. Florin Bratu, antrenorul principal al „cainilor” a declarat ca elevii…

- Fundasul stanga al FC Botosani, Nicolae Musat, este convins ca echipa sa va avea un meci foarte greu astazi pe „Municipal” contra Concordiei Chiajna. „Va fi un meci dificil. Ei au nevoie de puncte se lupta jos si cred ca vor veni foarte motivati. De cand a venit domnul Ionut Badea arata mult mai bine…

- Dinamo București poate rezolva astazi ecuația caștigarii play-out-ului Ligii I. Elevii lui Florin Bratu vor primi de la ora 21:30 vizita formației FC Botoșani, a doua clasata in play-out. Diferența dintre cele doua echipe inainte acestui duel direct este de șase puncte, iar o eventuala victorie a cainilor…

- Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București s-a aratat mulțumit de felul in care elevii sai au evoluat in victoria obținuta cu 3-2 (2-2) in meciul din runda a VIII-a a play-out-ului Ligii I de la Mediaș cu Gaz Metan. Bratu a ținut la finalul meciului sa precizeze ca spiritul de…