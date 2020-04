Kinga Sebestyen doneaza masti azilelor de batrani din Romania in timpul pandemiei Kinga Sebestyen doneaza masti azilelor de batrani din Romania in timpul pandemiei Cea care a facut din Kangoo Jumps un fenomen international a mobilizat intreaga comunitate de fani si practicanti ai acestui sport pentru a se implica in campania #Kjpentruviata. In acest sens, va cumpara si va dona masti de protectie pentru a fi purtate de batrani si de cei care au grija de acestia. Kinga a lansat tricouri sport cu mesajul campaniei. Cu fiecare achizitie a acestora de pe www.kangooclub.ro , cumparatorul va primi in plus o masca de protectie, iar alta masca va fi donata azilelor de batrani din Romania.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

