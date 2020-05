Kinga Sebestyen ajuta copiii sarmani sa aiba din nou acces la educatie si a intrat in provocarea #24micatzopaiala

Stiri pe aceeasi tema

- 200 de copii au nevoie de sustinerea tuturor Andra Gogan, Catalina Grama (Jojo), Diana Dumitrescu, Ioana Chicet-Macoveiciuc (Printesa Urbana), Lucian Mandruta, Marius Florea-Vizante, Kinga Sebestyen sau Cristian China-Birta sunt doar cativa dintre cei zeci de artisti, persoane publice si influenceri…

- Muzeul Național al Harților și Carții Vechi anunța redeschiderea pentru public incepand cu data de sambata, 30 mai 2020. Pana pe 7 iunie, Muzeul va fi deschis pentru vizitare zilnic, intre orele 10:00 – 18:00, inclusiv luni și marți. In plus, de ziua lor, luni 1 Iunie, toti copiii vor avea acces gratuit!…

- Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria lanseaza, duminica, #24MicaTzopaiala, o campanie online de strangere de fonduri pentru educatia a 200 de copii din familii vulnerabile care inlocuieste evenimentul sportiv caritabil "Marea Tzopaiala", anulat in contextul restrictiilor impuse de pandemia COVID-19.…

- Zeci de tineri din București au ignorat starea de alerta și au participat sambata seara, in parcul Herastrau, la o mare petrecere in aer liber, cu DJ, muzica și dans. Totul, in apropierea unui restaurant care vindea la pachet mancare și bautura.

- Asociația Romana pentru Cultura, Educație și Normalitate (ARCEN) a initiat un moment muzical, de la fereastra sediului din cartierul Armenesc, dar Politia a intervenit si a cerut oprirea muzicii.Dupa un sfert de ora, reprezentantii Politiei au cerut oprirea muzicii, invocand drept argument adunarea…

- Angelina Jolie se numara printre vedetele care depun un efort urias in lupta impotriva coronavirusului. Actrita in varsta de 44 de ani, cunoscuta nu doar pentru frumusetea si talentul tau actoricesc, ci si pentru actele sale de umanitate, a donat un milion de dolari catre No Kid

- Florin Orțan, senator PSD, vrea ca Primaria Brașov sa ia in calcul eliminarea bancilor din parcuri, astfel incat pensionarii, parinții si copiii sa respecte indemnul autoritatilor de a sta acasa. ,,Fac apel la conducerea Primariei sa extinda masurile de preventie in municipiul Brasov, cea mai mare aglomerare…

- Oradenii pot ajuta copiii bolnavi de cancer facand Kangoo Jumps, la initiativa Kingai Sebestyen Sambata, 14 martie, intre orele 14.00 si 20.00, in Campusul Universitatii din Oradea, va avea loc o serie de clase speciale de Kangoo Jumps, taxa de intrare a participantilor urmand a fi donata Asociatiei…