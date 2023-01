Kinderpedia – prezentă la CES 2023, Las Vegas Platforma și aplicația de management școlar și comunicare este prezenta la CES 2023, cel mai de impact eveniment tehnologic la nivel mondial, care se desfașoara in perioada 5-8 ianuarie la Las Vegas Convention Center. Kinderpedia face parte din prima delegație naționala a Romaniei prezenta cu un stand la evenimentul global. Kinderpedia este soluția digitala completa pentru management școlar și comunicare, recunoscuta la nivel internațional pentru inovație și impact social. Platforma ajuta instituțiile de invațamant sa iși simplifice activitatea administrativa, sa economiseasca timp și sa faciliteze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

