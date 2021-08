Scurt sau lung, cu dungi sau franjuri, transparent sau croșetat: vara aceasta, kimonoul se combina cu toate tendințele și se imbraca pe nisip peste costume de baie și bikini. Cum sa-l porți și cu ce sa-l asociezi, afla totul din acest material! Unii spun spun ca aceasta piesa vestimentara nu... The post Kimono de plaja | Cum sa-l imbraci cu stil vara aceasta și ce model sa alegi appeared first on Tabu .