Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele american Donald Trump, in cadrul intalnirii lor din Singapore, sa efectueze o vizita la Phenian, iar el a acceptat la randul sau invitatia de a merge in Statele Unite, a anuntat miercuri agentia nord-coreeana de presa citata de AFP. "Kim Jong Un l-a invitat pe Trump sa efectueze o vizita la Phenian intr-un moment potrivit, iar Trump l-a invitat pe Kim Jong Un in Statele Unite", a indicat agentia oficiala KCNA. "Cei doi lideri au acceptat cu placere invitatiile reciproce, convinsi fiind ca aceasta va reprezenta o alta ocazie importanta…