- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un pun punct final, joi, summitului lor de trei zile cu o excursie pe un munte considerat sacru, in timp ce SUA se arata dispuse sa reporneasca discutiile blocate privind denuclearizarea, transmite dpa preluata de Agerpres. …

- Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-un și președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in incheie, joi, un summit de trei zile in care au discutat despre apropierea dintre cel doua țari gemene, dar și despre denuclearizare. In ultima zi a intalnirii care are loc in Coreea de Nord, cei doi urmeaza sa efectueze…

- Coreea de Nord isi va inchide sit-ul de teste balistice Tongchang-ri, a anuntat miercuri presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa un summit la Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmite agentiile internationale de presa conform Agerpres. "Nordul a acceptat sa inchida definitiv…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a facut apel marti la omologul sau american Donald Trump si la liderul nord-coreean Kim Jong Un sa ia ''o decizie ambitioasa'' privind denuclearizarea, intr-un moment in care Washingtonul spune ca ia in considerare un nou summit cu Phenianul, relateaza…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni increzator ca liderul nord-coreean Kim Jong Un va respecta acordul convenit de cei doi la summitul de pe 12 iunie de la Singapore, dar a sugerat ca Beijingul ar putea incerca sa submineze aceasta intelegere, transmit Reuters si AFP, preluate de…