Kim Petras a lansat albumul „Problematique”

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a depus o sesizare la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in care reclama atacul xenofob din partea omului de afaceri timisorean Dan Dinu, care s-a referit la el afirmand ca este ”lepra de pui nazist”. Omul de afaceri i-a cerut primarului si…

- Primaria Capitalei a lansat procedura de achizitie pentru studiul de fezabilitate in vederea instalarii de panouri digitale in 968 de statii de transport public din Capitala, pe care vor fi afisate informatii in timp real referitoare la programul de circulatie, potrivit news.ro.Costul total al proiectului…

- O noua licitație pentru reabilitarea termica a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia. Valoarea investiției Primaria Alba Iulia a lansat o noua licitație pentru reabilitarea termica a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 12 din municipiu. Procedura anterioara a fost anulata dupa ce au…

- Din 17 iulie, la DIVA ne reintalnim cu „Capitanul Marleau” („Capitaine Marleau”), in sezoanele 6 și 7 (2020-2022) ale serialului polițist francez. Pasionații serialelor polițiste se pot delecta cu noile provocari profesionale și personale de care are parte cea mai extravaganta polițista din Franța de…

- Coco Lee a fost o actrita si o cantareata de succes care s-a bucurat de popularitate mai ales in anii '90-2000. Cu toate acestea, suferea de o depresie care i-ar fi adus sfarsitul. Duminica, Coco Lee a incercat sa se sinucida si a ajuns de urgenta la spital insa nu si-a mai revenit din coma.Anuntul…

- Kim Petras a lansat albumul “Feed The Beast”. Cu 15 piese de perfecțiune pop pura, Feed The Beast trece dincolo de personajele gasite in muzica trecuta a lui Kim pentru a extrage mai mult din viața ei personala și este o declarație despre faptul ca este dispus sa fie consumat de cea mai mare pasiune…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Procurorii DIICOT au efectuat 6 percheziții domiciliare și au pus in executare 8 mandate de aducere. Suspecții ar fi lansat atacuri informatice tip ”defacement” asupra sistemelor mai multor instituții publice.