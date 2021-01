Stiri pe aceeasi tema

- Nu știm inca cine este noul Președinte al Statelor Unite, dar știm sigur, sigur cine nu e: Kanye West. Dupa o campanie presarata cu ieșiri cel puțin interesante, cu scandaluri, dar și cu multe lacrimi, Kanye West și-a recunoscut infrangerea. Acesta nu a reușit sa obțina nici macar 1% din voturile americanilor,…

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Cuplul are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele lor despre…

- Kim Kardashiar a reușit sa-și lase fanii in lacrimi. Cunoscuta celebritate le-a aratat tuturor cat de frumoasa a fost petrecerea restransa de ziua sa de naștere și care a fost cadoul special primit de la soțul ei. Kanye s-a intrecut pe sine insuși! Kim Kardashian, cadou extrem de emoționant de la soțul…

- Recent, in mediul online, Oana Zavoranu (47 de ani) a dezvaluit ca nu-și dorește sa adopte. „Nu te-ai gandit vreodata sa adopți un copil?”, a intrebat-o un urmaritor. De ce nu-și dorește Oana Zavoranu sa adopte? Raspunsul Oanei nu a intarziat sa apara: „Nu. Daca poți face un copil, de ce sa adopți?”.…

- Kim Kardashian a sarbatorit ieri aniversarea celor 40 de ani! Soțul ei, Kanye West, a surprins-o pe vedeta cu o declarație de-a dreptul emoționanta, care a starnit multiple reacții in randul fanilor.

- Kanye West a postat pe contul de Twitter primul sau video electoral in care are un discurs despre cum vede el situația SUA actuala și in care vorbește despre cum ar trebui facute lucrurile. Rapper-ul a mizat – evident – pe religie și a spus ca America are nevoie de familii unite daca vrea sa... View…