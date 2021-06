Stiri pe aceeasi tema

- 35 de pescari din Yemen, una dintre ele mai sarace țari din lume, au dat peste o comoara uriașa intr-o zi de lucru care parea normala. Barbații au gasit in luna februarie, in Golful Aden, carcasa unui cașalot mort, care conținea o cantitate uriașa de ambra cenușie, in valoare de 1,5 milioane…

- Un tricou purtat de legendarul Michael Jordan in sezonul 1982-1983, atunci cand juca pentru echipa Universitatii North Carolina, a fost vandut la licitatie cu 1,38 milioane de dolari, a anuntat Heritage Auctions. „Suntem extrem de mandri ca am stabilit un record pentru un tricou purtat de…

- O pereche de incaltaminte sport Nike Air Yeezy 1, purtata de catre rapperul Kanye West, care a inspirat-o, a fost vinduta cu suma de 1,8 milioande dolari unei platforme de investitii specializate, a anuntat luni Sotheby's, care a organizat vinzarea - o suma de trei ori maimari decit recordul la incaltaminte…

- O pereche de pantofi de sport Nike Air Yeezy 1 ai rapperului Kanye West a fost vanduta unei platforme de investitii specializate pentru 1,8 milioane de dolari, a anuntat luni, 26 aprilie, Sotheby’s, care a organizat vanzarea, informeaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, pretioasa pereche…

- O pereche de încaltaminte sport Nike Air Yeezy 1, purtata de catre rapperul Kanye West, care a inspirat-o, a fost vânduta cu suma de 1,8 milioande dolari unei platforme de investitii specializate, a anuntat luni Sotheby's, care a organizat vânzarea - o suma de trei ori maimari…

- O pereche de pantofi de sport Nike Air Yeezy 1 ai rapperului Kanye West a fost vanduta unei platforme de investitii specializate pentru 1,8 milioane de dolari, a anuntat luni Sotheby's, care a organizat vanzarea, suma fiind de trei ori mai mare fata de precedentul record in urma vanzarii unei…

- Forbes a estimat ca Kim Kardashian, in varsta de 40 de ani, „valoreaza acum 1 miliard de dolari, fata de 780 de milioane de dolari, in octombrie, multumita a doua afaceri profitabile – KKW si Skims – precum si banilor obtinuti din televiziune si contracte de endorsement si unui numar de investitii…

- Kim Kardashian a fost inclusa marti, pentru prima data, pe lista celor mai bogați oameni din lume intocmita de revista Forbes. Reușita vedetei reality TV se datoreaza brandului sau de produse de infrumusetare KKW Beauty si a liniei de lenjerie modelatoare SKIMS, precum si a castigurilor pe care le-a…