Kim Kardashian sare in apararea soțului ei, Kanye West, dupa seria de postari ciudate facuta de acesta, solicitand compasiunea publicului fața de starea de sanatate a rapperului. Izbucnirile lui Kanye West au starnit controverse in intreaga lume, mai ales in contextul in care acesta și-a lansat candidatura la președinția Statelor Unite ale Americii pe 20 […]