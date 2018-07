Kim Kardashian s-a photoshopat incredibil in pozele cu noile parfumuri? Kim Kardashian a lansat de curand trei noi parfumuri care completeaza linia Kimoji lansata in 2015. Dupa ce a facut o avere doar din vanzarea lor, era de asteptat ca ea sa scoata pe piata noi combinatii de note florale si lemnoase de care sa te indragostesti instant. Cand o vedeta lanseaza noi produse, deobicei pregateste o campanie cu poze si videouri pentru promovarea liniei, insa Kim Kardashian nu a facut acest lucru. Din contra, si-a photoshopat poze mai vechi si a introdus parfumurile in imagini. Lucru destul de ciudat pentru ca prima colectie de parfumuri a avut parte de o sedinta foto… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Noile parfumuri lansate de Kim Kardashian au deja emoji Familia Kardashian este cea mai renumita si mai profitabila familie de celebritati din lume in acest moment. Aproape orice proiect lansat are parte de succes si de mari incasari, de ordinul milioanelor de dolari. Dupa colectii de make-up, hairstyle…

- Diego Maradona a vorbit despre performanțele echipelor care au in lot mulți jucatori proveniți din familii de imigranți, considerand ca in spatele naturalizarii și promovarii lor sta "o mafie". "E o mafie care duce africanii pentru a fi naturalizați in țari europene. De multe ori tinerii iau decizii…

- ONG-urile din zona de sanatate, care strang bani din donații și sponsorizari pentru cazuri umanitare, doteaza sau chiar construiesc spitale (cazul Asociației Daruiește Viața, care construiește primul spital de oncologie pediatrica din Romania) sunt "scoase din joc și lasate fara finanțare" de recentele…

- Motorola anunța lansarea noii serii de dispozitive Motorola moto g6 în România. Oferind numeroase caracteristici și funcții premium, noile dispozitive moto g6 sunt concepute pentru a oferi o valoare excepționala clienților, la un preț competitiv. În urma cu cinci ani, Motorola…

- Dupa ce s-a bucurat de experiența Asia Express și a caștigat competiția alaturi de buna sa prietena, Ana Baniciu, acum Raluka a luat o pauza de la concerte pentru a relaxa. Cantareața a plecat intr-o vacanța insorita alaturi de iubitul ei și a petrecut timpul la plaja, ori facand scufundari sau plonjand…

- Noile vouchere de vacanța pentru bugetari deja au fost printate și, in cel mai scurt timp, vor fi distribuite catre anagajații de la stat. Și chiar daca se vor face fraude cu ele, ministrul este mulțumit de acest lucru „pentru ca banii vor ajunge tot la stat”, a anunțat ministrul Turismului, Bogdan…

- Fara condimente, mancarea n-ar mai fi o placere, ci o simpla necessitate. Astfel, mirodeniile nu lipsesc din bucataria nici unei gospodine.Condimentele orientale sunt diverse și imbina o gama variata de arome și culori.