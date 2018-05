Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian West urmeaza sa se intalneasca miercuri la Casa Alba cu presedintele SUA, Donald Trump, caruia ii va solicita sa gratieze o batrana de 62 de ani, condamnata la inchisoare pe viata pentru o infractiune neviolenta legata de droguri, potrivit revistei Vanity Fair.

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Actrita Caroline Sunshine, o fosta vedeta Disney, se va alatura biroului de presa al presedintelui american Donald Trump, scrie bbc.com, conform news.ro.Sunshine, in varsta de 22 de ani, a aparut in „Shake It Up” – un serial despre dansatori adolescenti, in perioada 2010 – 2013. Artista a…

- De curand, Rex Tillerson, secretarul de Stat al Statelor Unite, a fost demis și inlocuit cu Mark Pompeo, șeful CIA. Moștenirea lui Tillerson este amestecata. Pe de o parte, a fost vazut ca un șef slab al Externelor, incapabil sa apere corpul diplomatic in fața unui Donald Trump din ce in ce mai instabil.…