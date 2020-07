Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian se afla intr-o situație delicata dupa ce soțul sau a facut niște declarații halucinante pe Twitter, pe care ulterior le-a șters. Toata presa a preluat marturisirile rapperului, multe semne de intrebare aparand legate de starea psihica a acestuia.

- Kim Kardashian a solicitat "compasiunea si empatia" publicului, dupa recentele izbucniri comportamentale ale sotului sau, mogulul rap Kanye West, care au pus sub semnul intrebarii sanatatea mentala a acestuia, informeaza DPA si AFP. West (43 de ani) si-a acuzat sotia ca a incercat ''sa-l…

- Kanye West sufera de tulburare bipolara, a anunțat soția sa și vedeta de televiziune, Kim Kardashian, dupa apariția mai multor mesaje bizare pe contul de Twitter al rapperului. Ulterior, acestea au fost șterse, scrie CNN.

- Dupa ce rapperul Kanye West a afirmat pe Twitter miercuri ca a incercat sa divorțeze de soția sa, vedeta TV Kim Kardashian, aceasta a vorbit despre bipolaritatea soțului ei și cere ”compasiune și empatie”, relateaza Hotnews.”Incerc sadivorțez inca de cand Kim s-a intalnit cu Meek (n.r. rapperul Meek…

- In cea mai recenta postare de pe Twitter, West a spus ca este deplasat ca sotia lui sa se intalneasca cu Meek Mill pentru a vorbi despre „reforma inchisorilor”, acuzand-o de rasism, potrivit Daily Mail. West a repetat, de asemenea, ca soția și soacra lui au incercat sa il spitalizeze pe fondul…

- Mesaje bizare au aparut luni noapte pe contul de Twitter al rapperului Kanye West, conform carora sotia sa Kim Kardashian ar incerca ''sa-l inchida'' pe motive medicale, precum si mesaje in care rapper-ul se compara cu Nelson Mandela si sustinea ca filmul "Get Out" este bazat pe povestea vietii sale,…

- Rapperul Kanye West sau o persoana care are acces la contul sau de Twitter a postat luni noapte o serie de mesaje bizare, conform carora sotia lui West, Kim Kardashian, ar incerca ''sa-l inchida'' pe motive medicale, precum si mesaje in care rapper-ul se compara cu Nelson Mandela…

- Este deocamdata neclar daca anunțata candidatura este una serioasa sau doar un mesaj glumeț al vedetei rap, scrie Reuters.Rapperul american Kanye West, un susținator vocal al actualului lider de la Casa Alba, a anunțat sambata pe Twitter ca va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, noteaza…