Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Donald Trump s-a intalnit cu Angela Merkel la Casa Alba, vineri. Cancelarul german a sosit joi seara la Washington și a fost primita la Casa Alba cu un sarut pe fiecare obraz, relateaza dpa. Angela Merkel, purtand o jacheta albastra, si Donald Trump, imbracat in obisnuitul sau costum bleumarin, au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri 'mincinos' pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa Alba, transmit AFP si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti seara, cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, despre problema taxelor vamale impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu, precum si despre atacul chimic din Marea Britanie si alte crize internationale, anunta Casa Alba.

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…