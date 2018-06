Kim Kardashian l-a convins pe Donald Trump sa elibereze o femeie din inchisoare!

Intalnirea dintre Kim Kardashian si Donald Trump, din urma cu doua saptamani, produce deja efecte. Kim este preocupata acum de reforma in inchisori si a reusit sa elibereze o detinuta, dupa ce aceasta a petrecut mai bine de 20 de ani in spatele gratiilor. Alice Johnson (stanga), alaturi de fiica ei. Alice a fost eliberata din inchisoare dupa 20 de ani. Kim Kardashian militeaza pentru eliberarea lui Alice Johnson de luni de zile, insa abia dupa ce s-a intalnit cu Presedintele Trump a reusit sa o elibereze pe aceasta din inchisoare, dupa 20 de ani in spatele gratiilor. Alice a ajuns in inchisoare…