- Oamenii aflați in aceeași incapere nu se confrunta cu același risc de imbolnavire cu COVID-19! Un nou studiu al unui inginer american a demonstrat felul in care persoanele care stau in anumite locuri dintr-o camera, sunt mai expuși decat alții. Așadar, atenție elevi, ce banca va alegeți la cursuri!

- Kim Kardashian s-a facut din nou obraznica! Vedeta a povestit cele mai fierbinți experiențe intime, atat din casnicia cu Kanye West, cat și din tinerețea ei. Bruneta a oferit fanilor detalii fara perdea.

- Piloții fac un pod al speranței pentru pacienții de COVID-19 aflați in stare grava. Misiunile aeriene de transport au crescut de peste 3 ori in august fața de luna precedenta. Elicopterele zboara zilnic pentru a muta pacienți din spitalele care nu mai au locuri disponibile la ATI.

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.075 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. La nivelul județului Maramureș au fost raportate 30 de persoane infectate…

- A aparut primul caz de coronavirus la Consiliul Judetean Vaslui, institutie condusa de social-democratul Dumitru Buzatu, cel care spunea in urma cu nici doua saptamani, ca el nu poarta masca, pentru ca nu crede in COVID, ci in Dumnezeu.

- Divorțul e iminent. Kim și Kanye, scandal cu lacrimi in mașina Kim Kardashian și Kanye West pareau ca formeaza familia perfecta. Asta pana de curand, cand Kanye a facut o serie de declarații scandaloase la adresa soției sale și a familiei acesteia. Mai apoi, Kim a ieșit public și a vorbit despre tulburarea…

- Dorin Cioaba, autointitulat rege al romilor din Romania, a declarat joi la Antena 3 ca nu are coronavirus și ca așteapta rezultatul unui test facut dupa ce mai mulți membri ai staborului au fost depistați pozitiv. Surse medicale au susținut joi, potrivit Mediafax, ca Cioaba ar avea coronavirus. 'Regele…

- Kanye West sufera de tulburare bipolara, a anunțat soția sa și vedeta de televiziune, Kim Kardashian, dupa apariția mai multor mesaje bizare pe contul de Twitter al rapperului. Ulterior, acestea au fost șterse, scrie CNN.