Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian cere divorțul de rapper-ul Kanye West, dupa aproape șapte ani de casnicie. Cei doi au patru copii impreuna și formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din industria divertismentului, fiind totodata și posesorii unei averi considerabile.

- Pana nu demult, Kim Kardashian si Kanye West formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și pareau sa aiba o familie perfecta. De curand, afirmațiile potrivit carora casatoria lor de șase ani s-a incheiat a zguduit presa, surse spunand ca „divorțul este iminent”.

- Kim Kardashian a fost vazuta luni in Los Angeles fara inelul de logodna de 1,5 milioane de dolari. Vedeta, in varsta de 40 de ani, se afla in mijlocul unui scandal care arata ca este pe punctul de a divorța de al treilea soț, Kanye West, cu care s-a casatorit in 2014, relateaza DailyMail. Relația…

- Povestea relației dintre Kim Kardashian și Kanye West 2002 – Kim Kardashian și Kanye West s-au cunoscut in anul 2002 pe cand artistul inregistra o piesa cu Brandy, prietena buna a lui Kim. 2008 – S-au reintalnit 6 ani mai tarziu, cand au filmat impreuna „Alligator Boots”. Octombrie 2011 – Dupa mariajul…

- Kim Kardashian și Kanye West au zguduit presa dupa ce afirmațiile potrivit carora casatoria lor de șase ani s-a incheiat au fost facute publice, surse spunand ca „divorțul este iminent” pentru cuplul crezut pana ac

- Kim Karashian și Kanye West au format cu siguranța un cuplu extrem de interesant pentru presa de peste ocean. Aceștia s-au desparțit neoficial anul trecut, in timpul campaniei prezidențiale a lui Kanye West, Kim acuzandu-l pe acesta ca are probleme mintale, iar in replica, Kanye acuzand-o pe Kim ca…

- Kim Kardashian West și Kanye West vor divorța dupa 6 ani de casnicie! Cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani și au 4 copii, dar se pare ca zvonurile din vara devin realitate. Vedeta de televiziune și-a angajat deja un avocat specializat in divorțuri.