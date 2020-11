Stiri pe aceeasi tema

- A slabit 40 de kilograme și a reușit sa șocheze pe toata lumea cu transformarea sa! Cum arata, de fapt, Minodora? Artista a ajuns de nerecunoscut, iar fanii au ramas masca! Care este secretul unei siluete de vis?

- Solista moldoveanca devenita celebra dupa ce a lansat mai multe piese in Romania, revine cu un nou proiect surpriza. Este vorba de o colaborare cu un artist internațional, Cris Cab, cu care Irina Rimes a lucrat la o piesa și un videoclip. Solista este schimbata total și de nerecunoscut. Cris... The…

- Raluca Marina, cunoscuta drept Plușica, s-a transformat total! La aproximativ un an de la participarea la Puterea Dragostei a decis sa iși schimbe infațișarea. Cum arata acum tanara? Plușica de la Puterea Dragostei a slabit 15 kilograme Raluca Marina a venit cu voie buna in primul sezon al emisiunii…

- A fost criticata ani la rand pentru felul in care arata, insa acum totul e istorie. Bianca Rus este de nerecunoscut dupa ce a slabit zeci de kilograme. Iata ce decizie a luat de curand artista! Bianca Rus, schimbare de look totala dupa ce a slabit 65 de kilograme In urma cu doar cateva luni, […] The…

- Pentru cei care nu știu, Oana Roman, fiica lui Petre Roman , este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Ea a fost realizatoare de emisiuni TV. Dieta datorita careia, Oana Roman a slabit peste 10 kilograme Oana Roman, in varsta de 44 de ani, s-a nascut pe data de 13 aprilie 1976, la […] The…

- Selena Gomez a trecut printr-o transformare uimitoare in timpul carantinei. Actrita a iesit pe strazile din Los Angeles in pantaloni de pijama, un hanorac gri lung si larg si cu masca de protectie. Selena a uimit insa cu aspectul ei, care pare sa fi suferit cateva transformari radicale. Artista arata…

- Dupa o poveste de dragoste, demna de filmele hollywoodiene, Lucian Viziru s-a casatorit in 2010 cu marea lui dragoste, Ema care i-a daruit imediat dupa nunta, un baiețel, Adrian. Cei doi in 2014 au decis sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Germania, unde locuiesc și astazi. Ema Viziru, look…