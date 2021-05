Kim Kardashian, dată în judecată de șapte foști angajați Kim Kardashian (40 de ani) a fost data in judecata de șapte foști angajați, gradinari și ingrijitori ai locuinței sale in valoare de 60 de milioane de dolari din Hidden Hills, Los Angeles, SUA. Vedeta de reality show este acuzata ca a platit cu intarziere salariile respectivilor angajați, ca a reținut 10% din salarii pentru taxe guvernamentale pe care nu le-a platit ulterior, ca a refuzat sa plateasca orele muncite in plus și ca uneori și-a forțat angajații sa munceasca fara sa le permita acestora sa iși ia pauza de masa. Mai mult decat atat, un fost angajat in varsta de 16 ani susține ca a fost… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de un an, Irina Rimes a fost casatorita cu artistul Andi Banica. Fostul cuplu a divorțat in 2017. In prezent, solista formeaza un cuplu cu un tanar artist francez, David Goldcher. Irina Rimes a dezvaluit motivul real al divorțului de Andi Banica In presa s-a speculat ca Irina și Andi s-au desparțit…

- Dupa ce au petrecut Pastele impreuna, la casa parinteasca din Harsova a Ioanei, acum bruneta si fostul tenismen si-au facut aparitia la parastasul de 40 de zile pentru sotia lui Viorel Paunescu. Nu oricum, ci extrem de eleganti si mult mai pasnici, desi se afla intr-un proces de divort la care au prima…

- SENET iși fac debutul pe piața muzicala autohtona și ne propun in acest sezon o piesa numai buna de pus pe repeat. „Jumatați” va fi cu siguranța hitul verii, avand in vedere colaborarea cu doua dintre cele mai importante nume din industrie, Spike și Killa Fonic. „Jumatați” este o piesa dance, ce vorbește…

- Un om de afaceri si o firma au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Alba pentru ca au prezentat declaratii false, inexacte sau incomplete cu ajutorul carora au reusit sa castige pe nedrept un contract finantat din fonduri europene in cadrul proiectului de modernizare a drumului judetean Santuhalm-Hunedoara-Calan,…

- In urma cu aproximativ 3 ani, Amalia Nastase ajunsese la greutatea de 96 de kilograme și simțea ca a pierdut definitiv lupta cu surplusul de grasime. Din fericire, fosta soție a lui Ilie Nastase s-a ambiționat și a reușit sa dea jos aproximativ 30 de kilograme. Vedeta reușește sa se mențina de cațiva…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost acuzat de soție, in urma cu o luna, ca a batut-o. Ioana a sunat la 112 in stare de șoc, dar nu a dorit sa depuna plangere. Rastunare de situație intre Ilie Nastase și soția sa. Agresiunea se va lasa cu divorț „In seara de 8 ianuarie 2021, prin […] The post Rasturnare…

- Anunț bomba in showbiz-ul romanesc! Ioana și Ilie Nastase divorțeaza, dupa o nunta ca-n povești ce a avut loc in vara anului trecut. Hotararea șocanta ar fi fost luata de ea, dupa ce ar fi fost agresata de fostul tenismen. Aceștia nu vor ajunge la notar, ci direct in instanța, fostul sportiv fiind cel…