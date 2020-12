Stiri pe aceeasi tema

- În 1951, Henrietta Lacks, o tânara afro-americana din Baltimore, a murit de cancer. Înainte de moartea ei, o mica mostra de celule i-a fost luata fara știrea ei, iar aceste celule au continuat sa se înmulțeasca. Celulele HeLa au devenit prima „linie de celule umane nemuritoare”…

- In 1951, Henrietta Lacks, o tanara afrro-americana din Baltimore, a murit de cancer. Inainte de moartea ei, o mica mostra de celule i-a fost luata fara știrea ei, iar aceste celule au continuat sa se inmulțeasca. Celulele HeLa au devenit prima „linie de celule umane nemuritoare” și au ajutat atat la…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii nu este doar liderul acestei tari ci si unul dintre cei mai puternici oameni ai planetei. Deciziile sale ne afecteaza, intr-un fel, vietile tuturor. Iar Donald Trump nu face exceptie de la aceasta regula. BBC prezinta, intr-o ampla analiza, felul in care Trump…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr. au devenit parinți in urma cu un an și jumatate, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Artista a acordat un interviu pentru Vorbește lumea, unde a vorbit despre cum iși petrece timpul cu Alexandru și cu cine seamana acesta. „Este genul de copil bomba cu ceas.…

- China a organizat primul sau festival de muzica clasica de la izbucnirea pandemiei coronavirusului, cu muzicieni din fostul epicentru Wuhan, in incercarea de a ajuta in procesul de vindecare psihologica și emoționala, potrivt Associated Press.Concertul a avut loc sambata seara și este primul de la inceputul…

- In acest an, Organizația Națiunilor Unite a implinit 75 de ani. Statele membre au decis ca este nevoie de o schimbare. Lumea s-a schimbat, structura s-a invechit.Este unul dintre acele cazuri cand schimbarile nu sunt intotdeauna spre bine. Spre exemplu, Vladimir Putin a propus sa fie pastrat…

- Bucurie de nedescris pentru toți fanii lui Gigi Hadid. Celebrul model a nascut și a devenit in mod oficial mamica pentru prima oara. Unde mai puneți ca fericitul tatic, Zayn, este cel care a postat și prima fotografie cu fiica sa? Mesajul emoționant transmis de vedeta pe rețelele de socializare!