- Budapesta a respins ca inutila cererea Parlamentului European de a impiedica Ungaria sa preia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, exprimata intr-o rezolutie adoptata joi de o larga majoritate a eurodeputatilor.

- Politia Romana si Asociatia "Telefonul Copilului", cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, au lansat o campanie nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor, respectiv a intentiei copiilor de a fugi de acasa din diverse

- Politia Romana si Asociatia Telefonul Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, lanseaza campania nationala de prevenire a disparitiei voluntare in randul minorilor "Plecatul de acasa nu e o solutie".Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, obiectivul principal al…

- Republica Moldova va intra in UE pana in anul 2030, a declarat șefa statului, Maia Sandu, la mitingul care se desfașoara duminica, 21 mai 2023 , la Chișinau. Președinta Republicii Moldova a facut aceasta declarație in fața președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata in vizita la Chișinau.…

- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj Avangarde considera ca Romania nu ar trebui sa se uneasca cu R. Moldova, 40% au o parere buna despre Maia Sandu, dar 75% nu cred ca e o idee buna ca aceasta sa candideze la Presedintie in Romania. In eventualitatea unei invazii imilitare…

- Fostul atacant Andrei Cristea (38 de ani) considera ca excluderea lui Arnold Garita (27) din lot le-a priit celor de la FC Argeș, care au caștigat astazi primul meci dupa mai bine de 5 luni și jumatate, 1-0 cu Chindia. La prima partida dupa „episodul Garita”, piteștenii au obținut cea dintai victorie…

- In ultimele zile, Roberto a tot fost implicat in conflicte. Daca pana acum a fost mai apropiat de Dima și Dani, cei doi nu iși mai doresc sa interacționeze cu el, dupa ce i-a jignit. Inițial, parea ca problemele s-au rezolvat, dar imediat dupa ce au ajuns in casa Mireasa, Roberto a continuat cu acuzațiile…