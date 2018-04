Kim Kardashian a produs isterie cu noile fotografii nud – FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian pur și simplu le-a aratat tuturor cat de grea e viața cand ai trei copii de care sa ai grija in permanența. Ieri seara superstarul a postat pe Twitter o fotografie impreuna cu intreaga familie impreuna cu o descriere cu adevarat interesanta. Kim a ținut morțiș ca fanii sa știe ca a trecut...…

- Kim Kardashian le-a dovedit inca o data fanilor ca e gata sa-i lase cu gura cascata in orice secunda. Dupa ce in urma cu cateva saptamani, vedeta de televiziune posta cateva selfie-uri nud, acum a ieșit pe rețelele sociale cu un nou look. S-au scurs 6 luni de cand Kim a schimbat brunetul original pe…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Facebook a luat decizia de a actualiza aplicația Messenger cu o serie de funcții speciale, destinate celor care activeaza statusul ”in a relationship”, pe rețeaua de socializare.Astfel, apabilitatile noi vor aparea doar pentru cei care activeaza o relatie începând…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

