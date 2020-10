Kim Kardashian a împlinit 40 de ani! 40 de lucruri pe care nu le știai despre vedeta TV Joi, 22 octombrie 2020, vedeta de reality-show Kim Kardashian a implinit 40 de ani. Kim Kardashian a implinit 40 de ani! 40 de lucruri pe care nu le știai despre vedeta TV Din anul 2014, Kim este casatorita cu rapperul Kanye West. Impreuna au patru copii, doua fiice și doi fii, North, Chicago, Saint și Psalm. Pentru E! Online , Kim a dezvaluit recent 40 de lucruri pe care nimeni nu le știa despre ea. Enjoy! Daca aș putea fi orice super erou aș fi Femeia Fantastica. Cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost o pictura [Lucio] Fontana. Porecla mea in copilarie era Jouge. Nu știm de unde a pornit,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul si fostul concurent de la diferite reality-show-uri s-a facut actor. Catalin Morosanu (36 de ani), Razvan Popescu si fratele Alinei Eremia, Mircea, au fost distribuiti in serialul „6ase” care a debutat pe 19 octombrie pe YouTube, noteaza click.ro. „Intotdeauna am visat sa fiu actor. Acum visul…

- Dupa doi ani de filmari in Turcia pentru reality show-ul „Puterea Dragostei”, nimeni nu se aștepta ca Andreea Mantea sa renunțe la acest proiect și sa se reintoarca in Romania. Deși a renunțat la un salariu colosal, vedeta a considerat ca trebuie sa faca cea mai buna alegere pentru fiul ei, pe care…

- În seara de dinaintea confruntarii de duminica cu Aleksandr Lukașenko, de multa vreme președinte al țarii, candidata la scrutinul prezidențial din Belarus s-a ascuns, alegerile de duminica fiind cele mai imprevizibile din ultima generație, scrie The Guardian, preluat de Rador. Candidata Svetlana…

- Sorin Copilul de Aur a fost prezent miercuri seara la priveghiul organizat de familia lui Emi Pian. "Ma rog pentru el pentru ca cu totii l-am iubit. De aia suntem prezenti. Va dati seama familia lui. E durere foarte mare... Sa se intample asa ceva", a declarat Sorin Copilul de Aur la Romania…

- Dorin Florea, primarul din Targu Mures, a anuntat, marti, ca nu va mai candida pentru un nou mandat, dupa ce a condus Primaria orasului timp de 20 de ani. Edilul a precizat ca va candida ca independent pentru presedintia Consiliului Judetean Mures. "Trebuia sa candidez doua-trei mandate la Primaria…

- "Trebuia sa candidez doua-trei mandate la Primaria Targu Mures, sa creez o strategie de dezvoltare a orasului, sa asigur un plan de dezvoltare pe termen mediu si lung si dupa aceea intr-adevar sa pot sa fac si altceva. Dar datorita mediocritatii pe care am vazut-o, grupurilor de interese si mocirlei…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei. O persoana a murit si o alta se afla in spital in stare grava, in urma unei batai intre clanuri care a avut loc marti noaptea in Capitala.…

- Pavel Bartoș și-a petrecut carantina alaturi de familie, descoperindu-și mai bine soția și copiii, dar și adaptandu-se profesional la vremurile in care traim. Pavel ne-a acordat un interviu in exclusivitate pentru ediția de august a revistei Unica, in care ne-a povestit despre amintirile lui din carantina…