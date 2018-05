Stiri pe aceeasi tema

- Marea problema cu zaharul este ca, atunci cand a trecut in pozitia de aliment si nu a ramas in pozitia lui de condiment, adica nu-l mai folosim ca pe mirodenii, doar presarat peste mancare, ci apare in alimentatia noastra in cantitati de zeci de grame, prin exces, poate sa aiba efecte negative asupra…

- Rujul e cel mai important produs de beauty din poșeta unei femei. Se pare insa ca are in compoziția lui substanțe periculoase. Plumbul este o substanta des intalnita in rujuri. O cercetare realizata in Statele Unite ar trebui sa ne ingrijoreze și sa ne determine sa fim mai precaute atunci cand cumparam…

- Melissa McCarthy a devenit aproape de nerecunoscut dupa ce a reușit sa dea jos nu mai puțin de 34 de kilograme. Simpatica actrița, in varsta de 47 de ani, a slabit cu ajutorul unei diete foarte cunoscute, dieta ketogenica. Cunoscuta pentru rolurile sale din serialele „Fetele Gilmore” și „Mike și Molly”,…

- Stresul face parte din viața noastra. Serviciul, traficul, ratele la banca sunt doar cațiva factori care contribuie la producerea lui. Putem insa reduce considerabil stresul daca adoptam un stil de viața sanatos și incercam sa evitam antidepresivele sau consumul de junk-food. Specialiștii ne recomanda…

- Semintele si samburii unora dintre cele mai indragite legume si fructe contin o toxina numita amigdalina, care in cantitati mari poate fi foarte toxica. Merele, perele, mango, piersicile si caisele, toate se incadreaza in aceasta categorie. Desi ingerarea ocazionala sau accidentala nu e periculoasa,…

- Tii o dieta, dar ai vrea sa ieși sambata seara in oraș cu prietenii? Nu trebuie sa te izolezi in casa doar pentru ca ți-ai propus sa te abții de la mancare sau alcool. Exista atatea variante de bauturi „safe” pentru silueta ta, incat e pacat sa te sacrifici de dragul dietei. Un simplu pahar... Read…

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…