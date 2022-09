Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a facut declarații controversate in emisiunea online prezentata de George Tanase, „ZigZag”. Vedeta și-a spus parerea sincera și despre Dana Budeanu. Fosta soție a lui Victor Slav a fost mereu pe prima pagina a ziarelor, iar in prezent are o relație cu Gabi Badalau. Bianca Dragușanu…

- Surpriza din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a fost prezența Iuliei Albu. Vedeta a avut o apariție senzaționala in fața juraților, cu un preparat stralucitor, asupra caruia și-a pus amprenta. Pe langa stilul și frumusețea ei, Iulia i-a surprinspe jurați și cu talentul sau la gatit, pe care…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 10 ani, iar de-a lungul timpului relația lor a avut parte de multe urcușuri și coborașuri. Vedeta nu s-a sfiit niciodata sa admita faptul ca are probleme cu mariajul, insa au continuat sa lupte pentru familia lor. Recent, aceasta a transmis un mesaj…

- Ameri Nasrin s-a casatorit religios cu alesul inimii sale. Vedeta TV și partenerul sau de viața formeaza un cuplu de ani de zile, iar acum au ales sa-și uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu.

- Liviu Varciu se mandrește cu fiica sa cea mare. Carmina are 20 de ani și este o domnișoara superba, iar de curand le-a atras atenția urmaritorilor de pe rețelele sociale cu o apariție indrazneața.