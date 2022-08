Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a recunoscut intr-una din cele mai recente postari de pe contul sau de Instagram ca a apelat la o intervenție estetica. Emisiunea pe care o prezinta, "Mireasa: Capriciile iubirii", este intr-o scurta vacanța, așa ca a profitat pentru a-și face o corectura mica.

- Gabriela Cristea a mers la medicul estetician, unde și-a facut o intervenție la nivelul feței. Prezentatoarea de la Antena Stars și-a dorit sa scape de ridurile de pe frunte. Nu este prima data cand vedeta calca pragul medicului estetician. Gabriela Cristea a mai fost in trecut sa iși injecteze buzele…

- Lumea showbizului internațional s-a zguduit la vestea ca faimoasa Kim Kardashian și Kanye West divorțeaza. Cei doi au format un cuplu timp de 8 ani, iar din relația lor au rezultat 4 copii. Nimeni nu se aștepta la aceasta separare, dar inevitabilul s-a intamplat. Dupa desparțirea celor doi, Kim și-a…

- Mariana Moculescu și-a pus viața pe tava in fața publicului de multe ori, dar a existat o drama din viața ei, chiar de la inceput, despre care nu a vorbit pana acum. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvaluit chinurile prin care a trecut mama ei ca sa o aiba și cat de grei au fost primii ani de viața.

- La Met Gala 2022, Kim Kardashian a purtat rochia lui Marilyn Monroe, pe care artista a imbracat-o la ziua de naștere a președintelui John F. Kennedy, in 1962. Pentru a intra in rochia respectiva, fosta soție a lui Kanye West a fost nevoita sa slabeasca 7 kilograme in timp record.Kim Kardashian a slabit…

- Cristina Șișcanu s-a filmat sa arate cat a slabit, insa bluza mult prea scurta i-a jucat feste și a lasat la vedere mai mult decat și-ar fi dorit. Soția lui Madalin Ionescu nu purta nici sutien, astfel ca prietenii ei virtuali au avut parte de imagini indraznețe. Fosta concurenta de la „Bravo, ai stil!”…

- Laura Giurcanu și Emil Rengle s-au impacat dupa ce s-au intors de la „Survivor Romania”. Dansatorul a postat mai multe poze cu fosta lui colega din echipa Faimoșilor și un mesaj ironic. Cand Emil Rengle a fost eliminat de la „Survivor Romania”, Laura Giurcanu a spus ca nu mai vrea sa aiba nicio legatura…