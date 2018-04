Kim Jong-un vrea sa isi inchida centrul de teste atomice: acesta invita la eveniment experti americani si jurnalisti

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus inchiderea, in luna mai, a centrului de teste atomice si invitarea la eveniment a unor experti americani, a anuntat duminica presedintia sud-coreeana, in timp ce Donald Trump s-a declarat optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul,…

