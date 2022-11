Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Kim Jong Un a declarat ca obiectivul final al tarii sale este sa detina cea mai puternica forta nucleara din lume, in timp ce a promovat zeci de ofiteri militari implicati in recenta lansare a celei mai importante rachete balistice din Coreea de Nord, a informat duminica presa de stat nord-coreeana,…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a scos-o pentru prima oara pe fiica sa in fata lumii, in fotografii surprinzatoare transmise sambata de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…

- Coreea de Nord a adoptat o lege care consfințește dreptul de a folosi lovituri nucleare preventive pentru a se proteja, o mișcare despre care liderul Kim Jong Un a spus ca face statutul nuclear al țarii „ireversibil” și blocheaza orice discuții despre denuclearizare, a anunțat vineri presa de stat de…

