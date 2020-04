Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia japoneza Shukan Gendai a scris vineri ca liderul nord-coreean se afla in stare vegetativa, in urma unei operatii pe cord la care a fost supus la inceputul lunii aprilie, noteaza Daily Mail. Jurnalistii japonezi au citat un medic chinez care ar l-ar ingriji pe Kim Jong-un, care s-ar aflat…

- Intr-o conferința de presa, președintele SUA a fost intebat, joi, despre starea de sanatate a președintelui nord-coreean, Kim Jong-un. O ocazie pentru Donald Trump de a califica „ fake news ” informațiile pe care CNN le-a relatat cateva zile mai devreme. Postul american, citand un responsabil, a informat…

- Pentagonul nu dispune de nicio informatie care sa lase sa se creada ca Kim Jon Un a pierdut controlul asupra programului nuclear nord-coreean, a declarat un responsabil al statului major american despre zvonurile privind problemele de sanatate ale liderului de la Phenian, relateaza AFP si Reuters…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Bogdan Despescu le-a transmis, joi seara, romanilor din strainatate ca daca vin acum in țara, nu vor putea petrece Pastele impreuna cu familiile. „Daca veniti in Romania pentru a petrece Pastele, il veti petrece in carantina sau autoizolare, nu cu familiile…

- O femeie care s-a infectat cu noul coronavirus (COVID-19), in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a transmis un mesaj video, plangand, din spital. A facut un apel emoționant la intreaga lume.

- Consiliul Judetean Harghita, impreuna cu Asociatia KALOT din Miercurea Ciuc, organizeaza un serviciu de sprijin spiritual dedicat persoanelor aflate in autoizolare la domiciliu sau in carantina, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului de Presa al CJ Harghita. De asemenea, sprijin spiritual ofera…

- Am decis sa scriu aceste randuri dupa ce in Libertatea a aparut inca un articol in care se sugereaza ca “deținuții mananca prea mulți bani de la stat”, ca sa o spun in modul plastic ales de colegii mei. De ce mi se par periculoase acest gen de comparații? ”Un bolnav de coronavirus din Constanța primește…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus ca tara sa se confrunta in aceste momente cu cea mai mare provocare de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Intr-un apel considerat de presa internationala drept unul dramatic, Angela Merkel a cerut tuturor germanilor sa joace un rol activ in incetinirea propagarii coronavirusului…