- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…

- Data si ora intalnirii dintre Donald Trump si Kim Jong-un au fost anuntate oficial de Casa Alba. Astfel, mult asteptata intrevedere dintre cei doi lideri va avea loc pe 12 iunie, ora locala 9:00 (4:00 – ora Romaniei), relateaza Reuters. Donald Trump a reconfirmat vineri intalnirea cu Kim Jong-un ,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au avut luni o discutie telefonica despre Coreea de Nord si au confirmat ca se vor intalni inainte de summitul planuit al lui Trump cu liderul de la Phenian, relateaza Reuters, citand Casa Alba. In comunicatul Casei Albe se mentioneaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Mike Pompeo, directorul CIA si viitorul secretar de Stat american, s-a intalnit saptamana trecuta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza Reuters potrivit News.ro . ”Mike Pompeo s-a intalnit cu Kim Jong Un in Coreea de Nord saptamana trecuta.…

- Casa Alba a facut un nou anunț privind intalnirea mult așteptata dintre Donald Trump și Kim Jong Un. Intrunirea istorica intre presedintele american si dictatorul nord-coreean urmeaza sa aiba loc in luna mai, dar nu sunt cunoscute inca detalii practice despre locul sau formatul exact al acesteia.Premierul…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…