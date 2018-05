Stiri pe aceeasi tema

- Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului, explica agentia."Ne gandim serios la modelul Libiei din 2003, 2004", a aratat Bolton la Fox News, ca raspuns la intrebarea daca Phenianul trebuie sa se astepte sa primeasca…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus sa-si inchida instalatia de teste atomice in mai si sa invite in aceasta tara izolata experti americani, a anuntat Seulul duminica, in timp ce Donald Trump se arata optimist cu privire la posibilitatea unui acord nuclear cu Phenianul, relateaza AFP. Aceasta…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pornit vineri dimineata spre Panmunjom, satul din zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei unde urmeaza sa se intalneasca peste cateva ore cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a informat KCNA, preluata de Yonhap. Potrivit KCNA -…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a evocat pentru prima oara, in mod public, intr-o reuniune a partidului la putere, la Phenian, un ”dialog” cu Statele Unite, in contextul pregatirii unui summit istoric cu Donald Trump, relateaza AFP. Locatarul Casei Albe a acceptat luna trecuta organizarea unei intalniri…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…