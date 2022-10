Stiri pe aceeasi tema

Al doilea iaht ca marime al președintelui rus Vladimir Putin, evaluat la 140 de milioane de dolari, a fost zarit in largul coastei Estoniei, la mai bine de sapte luni de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina, potrivit Forbes, scrie News.ro.

Statele Unite s-au consultat cu Japonia si Coreea de Sud in vederea unui raspuns "solid" la lansarea unei rachete balistice nord-coreene care a survolat marti Japonia, a anuntat Casa Alba, citata de France Presse, scrie AGERPRES.

Coreea de Nord a tras o racheta balistica neidentificata in mare - a treia in mai putin de o saptamana -, anunta joi armata sud-coreeana, la cateva ore dupa plecarea din Coreea de Sud a vicepresedintei americane Kamala Harris, relateaza AFP.

Surse militare din Coreea de Sud anunța ca o racheta balistica a fost lansata miercuri din Coreea de Nord, potrivit Reuters.

Cel puțin 71 de oameni au murit dupa ce o barca cu migranți s-a scufundat in largul coastei Siriene. Barca a plecat din Liban la inceputul acestei saptamani, a declarat ministrul libanez al transporturilor. Operațiunile de cautare continua.

Coreea de Nord a adoptat o lege care o autorizeaza sa efectueze un atac atomic preventiv si care declara "ireversibil" statutul tarii de putere nucleara, relateaza presa de stat, citata de AFP.

Armata Statelor Unite a testat, marti, o racheta balistica intercontinentala, in largul coastelor Californiei, in cadrul actiunilor de a demonstra "capacitatea de reactie a fortelor nucleare" si eficienta sistemelor de disuasiune.

Un program de protejare a animalelor are repercusiuni nefericite: Marii rechini albi au devenit tot mai numerosi in ultimii ani in largul coastei estice americane, crescand astfel probabilitatea unor nedorite intalniri cu oamenii, informeaza AFP luni.