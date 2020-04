Kim Jong-un sau fantoma din Regatul Hermit!

Kim Jong-un are mania disparitiei din viata publica pentru o perioada de timp. De cate ori se intampla acest fapt, apar zvonuri despre sanatatea sa, care de cele mai multe ori se dovedesc a fi false. Chiar daca Kim dispare definitiv, dinastia comunista merge inainte datorita Beijingului care are tot interesul sa nu aiba in coasta inamicii traditionali din sudul Peninsulei.