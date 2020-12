Kim Jong Un s-ar fi vaccinat anti-coronavirus cu un vaccin chinezesc (surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar sud-coreean, Ha Tae-keung, anunța ca ca Kim Jong Un manifesta „furie excesiva” si ia „masuri irationale” asupra pandemiei si impactului sau economic. Ha a spus ca agentia de informatii le-a spus parlamentarilor ca Coreea de Nord a executat o persona importata din domeniul schimburilor…

- Autoritatile din orasul chinez Wuhan au anuntat vineri ca au detectat noul coronavirus pe ambalajele pachetelor de carne de vita dintr-un lot importat din Brazilia, in contextul in care saptamana aceasta a fost accelerata testarea alimentelor congelate in cadrul unei campanii la nivel national, informeaza…

- Ce relație vor avea cele mai mari doua economii ale lumii, dupa schimbarea președintelui SUA. Cum va gestiona Biden razboiul comercial declarat de Trump Chinei Joe Biden va continua probabil politicile dure ale administratiei Trump fata de gigantii chinezi ai tehnologiei, precum grupul Huawei Technologies,…

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara. Punctul de referinta sumbru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost vizibil emoționat în timpul unui discurs ținut la o parada militara ce a avut loc în weekend, el parând copleșit de lacrimi în timp ce mulțumea soldaților pentru sacrificiile lor și își cerea scuze cetațenilor pentru ca a eșuat în…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a laudat armata pentru eforturile prompte de reconstructie a localitatilor afectate de taifunuri si inundatii, transmite marti agentia oficiala de presa KCNA, preluata de Reuters. Kim a vizitat provincia Hwanghae de Nord, la sud de Phenian, unde au fost indepartate…