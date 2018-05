Stiri pe aceeasi tema

- Un Inalt diplomat chinez, Wang Yi, si ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, s-au intalnit miercuri la Phenian pentru a discuta relatiile bilaterale si problemele din Peninsula Coreeana, a anuntat Ministerul de Externe al Chinei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, a sosit miercuri la Phenian, aceasta fiind prima oara in 11 ani cand un sef al diplomatiei Chinei se deplaseaza in Coreea de Nord, in contextul in care Beijingul si Phenianul isi consolideaza relatiile dupa summitul istoric

- Wang Yi, ministerul de Externe al Chinei, urmeaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord in cursul acestei saptamani, in contextul summitului inter-coreean de vineri si a potentialei intrevederi a liderului regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, cu presedintele SUA, Donald Trump.

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a fost intr-o vizita la Beijing. Este prima deplasare externa de la preluarea puterii, din 2011. Dictatorul a fost insotit de sotia sa, dar si de un inalt oficial al Partidului Comunist. Ei au fost intampinati de presedintele chinez, Xi Jinping.

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

