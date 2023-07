Stiri pe aceeasi tema

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara "prietena" inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT), conform Reuters. CITESTE SI BREAKING NEWS O noua tragedie rutiera in Buzau: Tata și fiica, morți…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu delegatia chineza aflata in vizita la Phenian pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a sfarsitului Razboiului din Coreea si s-a angajat sa duca relatiile dintre cele doua tari la un „nou nivel”, a relatat sambata presa de stat din Coreea de Nord.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a fost primit cu onoruri militare in Coreea de Nord, unde efectueaza o vizita in aceste zile. Delegației ruse i se va alatura și o delegație chineza in cursul zilei de miercuri, scopul declarat fiind participarea la festivitațile organizate de Phenian cu ocazia…

- O delegație rusa condusa de catre ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, efectueaza o vizita de trei zile in Coreea de Nord, anunta marti ministerul rus si presa de stat nord-coreeana, relateaza CNN. Coreea de Nord este una dintre cele cateva tari care sustine aprig invazia Ucraiei de catre Rusia…

- China a promis ca iși va face toate eforturile pentru a sprijini afacerile private, la doar cateva zile dupa ce o mulțime de date economice au aratat ca impulsul creșterii a scazut, scrie CNN.

- Peste cinci ore au durat discuțiile duminica intre șefii diplomațiilor americana și chineza, dupa ce intalnirea celor doi inalți oficiali a fost amanata cateva luni, din cauza scandalului provocat de balonul de spionaj chinez. Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat importanta mentinerii…

- Kim Jong Un a numit sinuciderea o „tradare a socialismului” și ar fi ordonat guvernelor locale sa ia masuri preventive, in urma creșterii numarului de cazuri de suicid in Coreea de Nord, informeaza Mirror.Liderul nord-coreean a emis un ordin secret de interzicere a sinuciderii, dupa ce in țara asiatica…

- Autoritațile de la Tokyo au avertizat ca vor dobori orice proiectil care ii amenința teritoriul dupa ce Coreea de Nord i-a notificat privind lansarea unui satelit intre 31 mai și 11 iunie, relateaza Reuters.Coreea de Nord, stat care are in dotare arme nucleare, a anunțat ca a finalizat primul sau satelit…