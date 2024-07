Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, are probleme de sanatate cauzate de obezitate, a declarat agentia de spionaj din Coreea de Sud, potrivit Sky News. Serviciul National de Informatii (NIS) din Coreea de Sud a...

- Fosta gimnasta ungara Henrietta Onodi a suferit un atac de cord, iar familia ei incearca sa stranga fonduri pentru recuperare, deoarece asigurarea nu acopera costurile. Henrietta Onodi a suferit un atac de cord. Familia strange bani Onodi, care a caștigat aurul la sarituri și argintul la exercițiul…

- Momente grele pentru Joe Biden! Cel mai puternic om de pe planeta se confrunta cu probleme grave de sanatate. S-a anunțat de ce boala sufera președintele Statelor Unite ale Americii. Cum se simte, potrivit reprezentanților de la Casa Alba.

- De la 1 iulie, modificarile Contractului-cadru introduc noi pachete de servicii medicale destinate atat persoanelor asigurate, cat și celor neasigurate, pentru depistarea precoce a unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerul, hepatitele cronice B și C, iar la gravide, infecția cu HIV/SIDA. Aceasta este…

- Florin Salam a ajuns la Spitalul de Urgența Targu-Jiu, unde a ramas internat. Cantarețul de manele se confrunta cu grave probleme de sanatate.Florin Salam are din nou probleme de sanatate, a fost internat de urgenta la spitalul din Tg. Jiu. Beatrice Comaniceanu, avocata artistului, a anunțat la Antena…

- Momente dificile in familia unei doamne a teatrului romanesc. Ileana Stana Ionescu, in varsta de 87 de ani a ajuns de urgenta la spital si se pare ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate.Ileana Stana Ionescu este una dintre cele mai respectate si apreciate actrite din Romania. A avut o multime…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost „foarte onest” si sincer cand s-a oferit, in discutiile anterioare, sa renunte la arma nucleara in schimbul garantiilor de supravietuire pentru regimul sau, a afirmat fostul presedinte sud-coreean Moon Jae-in in memoriile sale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat vineri accelerarea productiei pentru a intari mai rapid forta nucleara a tarii, in aceeasi zi in care a supravegheat un test de rachete tactice balistice cu un nou sistem de ghidare, a declarat sambata presa de stat KCNA.