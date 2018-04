Stiri pe aceeasi tema

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, are loc vineri primul summit inter-coreean din ultimul deceniu, relateaza Reuters. Dupa prima strangere de mana dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, au urmat momente ceremoniale. Unul dintre…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit vineri pentru prima data in Coreea de Sud, la Panmunjom, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana pentru prima data cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza Yonhap. Moon a…

- Indiciul primei calatorii in strainatate a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost aparitia unui tren blindat in Gara Centrala din Beijing. Bunicul si tatal sau, primii doi lideri ai regimului comunist de la Phenian, au avut aceeasi preferinta in ceea ce priveste deplasarile in afara Coreei de…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.