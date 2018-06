Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, i-a trimis o felicitare de aniversare presedintelui Chinei, Xi Jinping, o premiera in cinci ani si un gest diplomatic de prietenie care reflecta imbunatatirea relatiilor dintre cele doua tari, transmite agentia EFE. Kim i-a trimis lui Xi o scrisoare si un cos cu flori pentru a marca implinirea de catre acesta, vineri, a 65 de ani, a informat televiziunea de stat nord-coreeana KCTV. Este pentru prima data cand liderul de la Phenian ii trimite un mesaj de aniversare omologului sau chinez, incepand cu anul 2013, an in care acesta a devenit presedinte al Republicii…