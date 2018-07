Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a criticat oficialii coreeni cu privire la intarzierea finalizarii mai multor proiecte economice si progresul lent al economiei in ultimul timp. Criticile aduse de lider sunt neobisnuite, avand in vedere ca acesta lauda de obicei oficialii in timpul vizitelor in fabrici si companii. Evenimentul a fost urmarit de presa de stat din Coreea de Nord. Publicatiile nord-coreene au transmis ca liderul „a ramas fara cuvinte” cand a vazut ca o centrala electrica era finalizata doar in proportie de 70% si a fost consternat de progresul economic lent al fabricilor si companiilor…