Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Finlanda au convenit sa depuna simultan cereri de aderare la alianta NATO la mijlocul lunii viitoare, a anuntat presa nordica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, le cere liderilor coalitiei de guvernare sa faca demersuri in vederea definitivarii proiectului legii offshore, apreciind ca solutia la criza din energie o reprezinta investitiile in capacitati noi de productie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat vineri, in contextul in care majoritatea liderilor de filiale vor debarcarea sa din funcție, ca nu va pleca din partid daca va fi schimbat din fruntea formațiunii și din fruntea Senatului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis ca tara sa se va dota cu o putere militara ''redutabila'' si imparabila, au relatat luni media de stat nord-coreene, la cateva zile dupa testul cu cea mai puternica racheta efectuat vreodata de Phenian, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un apare in geaca stralucitoare de piele si ochelari de soare de aviator in filmul de la ultima lansare de racheta a Phenianului, realizat in stil hollywoodian, relateaza vineri agentia Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara sa va lansa in urmatorii ani mai multi sateliti de spionaj pentru a furniza informatii in timp real despre actiunile militare ale Statelor Unite si ale aliatilor sai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat Centrul spatial de la Phenian si i-a felicitat pe oamenii de stiinta care au testat recent un "satelit de recunoastere", despre care analistii au avertizat ca este o lansare de racheta balistica abia ascunsa, a informat joi presa de stat, noteaza AFP preluat…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, susține ca va trimite batalioane in zona de sud a Ucrainei pentru a securiza zonele cucerite de ruși, informeaza agenția de presa din Belarus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…