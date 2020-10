Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, are coronavirus. Liderul american și prima doamna, Melania Trump, au fost testați pozitiv la COVID-19, la doar cateva ore dupa ce o consiliera a președintelui a fost confirmata ka fiind infectata.

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca s-a confirmat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. Liderul american și soția sa au facut testele dupa ce Hope Hicks, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale…

- Donald Trump i-a spus fostului purtator de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, ca va trebui sa mearga “in Coreea de Nord și sa incaseze una pentru echipa”, dupa ce Kim Jong-un ii facuse cu ochiul acesteia, pe vremea cand era secretar pentru presa, la un summit din Singapore, in iunie 2018, potrivit…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump a facut cateva declarații din renumita gradina de la Casa Alba. Dupa atacurile repetate ale mass-media americane impotriva președintelui Donald Trump, prima-doamna a Statelor Unita a afirmat ca soțul ei trebuie sa primeasca laude pentru modul in care a gestionat…

- "Avem nevoie de înca patru ani ca sotul meu sa fie presedintele nostru", a declarat marti Melania Trump, laudându-l pe "Donald", în special raspunsul sau la "teribila pandemie" de COVID-19, relateaza miercuri France Presse, preluata de Agerpres."Nu…

- Donald Trump a parasit sala de briefing a Casei Albe la doar trei minute dupa ce luase cuvantul, dupa ce un agent al serviciului de securitate i-a cerut sa iasa. Donald Trump, in momentul in care i s-a spus ca a avut loc un schimb de focuri in zona Casei Albe. foto: captura video CNBC…

- Liderul american Donald Trump a declarat ca Uniunea Europeana a fost creata pentru a folosi SUA in scopuri proprii și abuzeaza de poziția sa, transmite Serviciul de presa al Casei Albe. Dupa cum a anunțat radiosputnik.ria.ru., in opinia sa, Uniunea Europeana "nu a avut niciodata o atitudine buna fața…

- La prima lor intalnire tete-a-tete la Casa Alba, cei doi lideri nu au anuntat nicio noua initiativa, insa au sarbatorit noul tratat de liber-schimb nord-american (USMCA), in pofida absentei remarcate a premierului canadian Justin Trudeau. ”Cooperarea noastra este fondata pe incredere si respect reciproc”,…