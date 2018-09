Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-a multumit liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru sustinerea sa si a promis ca va continua cooperarea pentru dezarmarea nucleara a peninsulei coreene. "Kim Jong-un declara o sustinere neclintita fata de presedintele Trump. Va multumesc, domnule Kim.…

- Donald Trump considera ”probabil” sa se reintalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa sumitul istoric din iunie, in Singapore, a declarat el luni pentru Reuters. ”Marea acalmie” care s-a instalat intre Kim si el, a adaugat locatarul Casei Albe, a permis indepartarea perspectivei unui nou razboi…

- Casa Alba a anuntat joi ca nu sunt programate noi intrevederi intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi Trump a sugerat recent ca spera sa-l revada in curand pe liderul regimului de la Phenian, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a primit miercuri o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ce reprezinta continuarea discutiilor avute recent cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, a anuntat joi Casa Alba, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. "Corespondenta in desfasurare…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat luni Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ca SUA vor “face ceva” daca nu vor fi tratate corect, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a comunicat ca taxele auto impuse de americani vor afecta propria lor industrie si vor duce la contramasuri,…

- Kim Jong-un si Donald Trump s-au invitat reciproc in vizita in Statele Unite si, respectiv, in Coreea de Nord, iar amandoi au acceptat invitatia, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters, preia news.ro.”Kim Jong-un l-a invitat pe Trump sa vina la Phenian atunci cand…