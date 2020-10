Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a laudat armata pentru eforturile prompte de reconstructie a localitatilor afectate de taifunuri si inundatii, transmite marti agentia oficiala de presa KCNA, preluata de Reuters. Kim a vizitat provincia Hwanghae de Nord, la sud de Phenian, unde au fost indepartate…

- Intr-o ceremonie fastuoasa, care a avut loc in Marea Sala a Poporului din Beijing, președintele Chinei, Xi Jinping, a premiat un grup select de persoane pentru contribuția lor in lupta impotriva COVID-19. Liderul chinez a laudat rezistența partidului sau la confruntarea cu acest „extraordinar și test…

- Armata indiana a acuzat luni China de mișcari de trupe „provocatoare” în zona de granița disputata din Munții Himalaya dupa ce o confruntare de la mijlocul lunii iunie între forțele armate ale celor doua țari s-a soldat cu decesul a 20 de soldați indieni, relateaza AFP și BBC.Ministerul…

- Reteaua de socializare TikTok, pe care administratia Donald Trump o acuza de spionaj, si-a intensificat luni campania de comunicare prin intermediul unui nou site si a unui cont Twitter dedicat combaterii "zvonurilor" la adresa sa, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Având în…

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- Imaginea, care arata cele doua corpuri ceresti avand forme de semiluna, pierdute in imensitatea spatiului, a fost realizata de la o distanta de 1,2 milioane de kilometri in raport cu Terra, la trei zile dupa lansarea misiunii Tianwen-1. Sonda a fost lansata joi de la centrul spatial Wenchang…

- Un barbat din Singapore a pledat vinovat in SUA spunand ca a lucrat ca agent al Chinei pe teritoriul american. Jun Wei Yeo s-ar fi folosit de poziția sa și a cules informații pentru serviciile secrete chineze, spun oficialii americani. Jun Wei Yeo, cunoscut și sub numele de Dickson Yeo, a pledat vinovat…

